La Comader rappelle l’annulation des créances pour les agriculteurs à la CNSS

La Confédération marocaine de l’agriculture et du développement rural (Comader) a appelé les agriculteurs non bénéficiaires de l’Assurance maladie obligatoire (AMO) à se rapprocher de la CNSS pour régulariser leur situation. «Les agriculteurs, même s’ils ne sont pas inscrits audit régime, ils n’en demeurent pas moins redevables des cotisations, des pénalités et des astreintes dues au 30/11/2023», indique un communiqué, ajoutant que «l’AMO revêt un caractère obligatoire à laquelle doit souscrire chaque citoyen». «Plus encore, ne pourront bénéficier des subventions que les agriculteurs à jour de leurs cotisations», rappelle la même source.

Celle-ci rappelle aussi que la cotisation à l’AMO permet la couverture de tous les frais médicaux de l’assuré, du conjoint et des enfants âgés de 21 ans au plus, de 26 ans au plus pour les non mariés poursuivant des études supérieures, ou sans limite d’âge pour ceux un handicap physique ou mental.

«Le taux de remboursement applicable aux agriculteurs est le même que celui applicable par le régime d’assurance maladie des salariés géré par la CNSS», rappelle par ailleurs la Comader.

La structure souligne que «ce taux est fixé à 70% de la tarification nationale de référence, 90% de la tarification de référence pour les maladies graves et invalidantes nécessitant des soins de longue durée, ou à un taux supérieur qui peut atteindre 100% selon la nature de la pathologie».

La date limite de l’annulation des créances est fixée au 30 avril 2024.