Maroc : Le Suédois Stena Line acquiert 49% des parts de la compagnie maritime AML

La compagnie maritime suédoise Stena Line a annoncé, lundi, l’acquisition de 49% du capital d’Africa Morocco Link (AML), soit les actions actuellement détenues par l’armateur grec Attica Holdings SA. Basé à Tanger, le transporteur marocain exploite une ligne entre Tanger Med et Algésiras. Cet été, il prévoit de lancer une nouvelle liaison entre Tanger et Tarifa.

La première ligne maritime s’adresse à la fois aux frets et aux passagers, tandis que le second sera dédié aux passagers et aux voitures. Dans ce sens, Stena Line voit cette transaction en phase avec ses projets d’expansion dans le détroit de Gibraltar. «Nous recherchons continuellement de nouvelles opportunités commerciales pour assurer notre durabilité et notre résilience à long terme», a déclaré Niclas Mårtensson, PDG du transporteur suédois.

Le responsable ajoute que «le détroit de Gibraltar est un emplacement stratégique pour les passagers voyageant entre l’Afrique et l’Europe, ainsi que pour le commerce mondial», d’autant plus que «les volumes de fret dans la zone devraient augmenter dans les années à venir, en raison du développement industriel positif et du commerce international du Maroc».

«Ces routes, leurs ports et les industries environnantes sont en cours de développement et devraient générer une croissance saine du marché du fret, durant la décennie à venir», a souligné Mårtensson.

La semaine dernière, la Compagnie de transports au Maroc (CTM) a annoncé avoir acquis les parts majoritaires (51%) d’AML auprès de Bank of Africa (BOA). L’accord est soumis à l’approbation des autorités marocaines.