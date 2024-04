Fès : L’auteur de la chanson «Kobi Atay» poursuivi pour incitation à la prostitution de mineures

Le parquet près le tribunal de première instance de Fès a décidé de poursuivre en détention le rappeur et auteur de la chanson devenue virale «Kobi Atay», pour des faits d’«incitation par voie électronique à la prostitution de mineurs et à commettre un crime ou un délit». Son placement en prison a été ordonné, à la suite de la procédure le visant, après son arrestation jeudi dernier. Il y a un mois, des associations de protection de l’enfance ont saisi la justice, qualifiant ce morceau d’inapproprié car incitatif au viol contre des filles mineures.

Dans ce sens, l’ONG «Touche pas à mon enfant» a fustigé que la chanson en question «incite clairement et directement les spectateurs à exploiter sexuellement et à violer des mineures». L’association a fait partie de celles ayant annoncé précédemment prendre toutes les mesures juridiques nécessaires, à l’encontre de toute personne incitant à l’exploitation des enfants et au viol des mineurs par le biais de chansons.

Consternées, plusieurs organisations de la société civile ont appelé les autorités à prendre des mesures immédiates pour mettre fin à la publication de tels contenus, pour la menace qu’ils représentent sur la sécurité psychologique et physique des plus jeunes.