Maroc : L’UIR se dotera d’un «pôle santé» pour 1,6 milliards de dirhams (MMDH)

Un crédit à long terme de 681 millions de dirhams a été signé, lundi 8 avril, pour «la construction d’un hôpital universitaire, de deux bâtiments d’enseignements, d’un centre de simulation médicale et d’un centre de recherche en sciences de la santé» relevant de l’Université internationale de Rabat (UIR). Cette démarche s’inscrit dans le cadre du développement de l’institution et surtout de son «Pôle Santé». La cérémonie de signature a connu la présence «des actionnaires de l’UIR, des membres de la présidence de l’université, des doyens et professeurs de médecine rattachés au pôle, ainsi que les représentants du consortium prêteur composé de la Banque centrale populaire (arrangeur et agent de crédit), de la Banque populaire Rabat-Kénitra et de CIH BANK», fait savoir un communiqué.

D’un coût total estimé à 1,6 milliards de dirhams (MMDH) sur une étendue de 96 000 m², ce projet aura vocation à «renforcer l’offre de formation en sciences de la santé, ainsi que l’offre de soins dans la région de Rabat-Salé-Kénitra». Il permettra ainsi d’accueillir «plus de 4 500 étudiants dans différentes spécialités médicales et paramédicales». «Quant à l’Hôpital Universitaire, conçu comme un hôpital de dernière génération répondant aux normes de qualité internationales, il sera composé de 450 lits et places et comptera plus de 45 spécialités médicales et chirurgicales», souligne la même source.

Les constructions ont démarré en été 2023, pour être livrées par phases jusqu’à mars 2025. L’UIR prévoit qu’à partir du quatrième trimestre de cette année-là, son hôpital universitaire sera «totalement doté en ressources humaines dédiées, et équipé en matériel médical de dernière génération pour lui permettre d’assurer sa triple mission d’enseignement».