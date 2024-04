Aïd el-Fitr fêté mercredi en Arabie saoudite, en France et aux Emirats arabes unis

Ce lundi, plusieurs pays à travers le monde observent le croissant lunaire annonçant la fin du ramadan et le début de chawwal, qui marquera ainsi le premier jour de l’Aïd el-Fitr pour les communautés musulmanes. Après observation, l’Arabie saoudite a d’ores et déjà fait état de l’absence du croissant. Ainsi, le mardi 9 avril sera le dernier jour du mois béni dans le royaume wahabite.

Au Maroc, le ministère des Habous et des affaires islamiques a informé que l’observation du croissant lunaire aurait lieu dans la soirée du mardi 29 ramadan 1445 (AH), correspondant au 9 avril 2024 (AD). En France, la Grande mosquée de Paris a annoncé que le comité religieux chargé de définir la date de l’Aïd el-Fitr a constaté l’impossibilité d'observer le croissant, faisant que la journée de mercredi sera la première de l’aïd.

Egalement, l’Exécutif des musulmans de Belgique (EMB) a annoncé que le premier jour de l’Aïd el-Fitr serait le 10 avril 2024. Au Qatar, le comité d’observation du croissant lunaire relevant du ministère du Waqf et des affaires islamiques a annoncé qu’après-demain, mercredi, serait aussi le premier jour de l’aïd.

Aux Emirats arabes unis, l’agence de presse officielle a annoncé que demain, mardi, marquerait la fin du mois de ramadan. Ainsi, le pays célèbrera le premier jour de l’aïd mercredi. Au Liban, le mufti du pays a annoncé également la même date.

En Australie, le Conseil national de la fatwa a annoncé que le mardi 9 avril 2024 serait le dernier jour du mois de ramadan et que le premier jour de l’Aïd el-Fitr serait mercredi 10 avril.

Eid Al-Fitr Statement for the Year 1445AH – 2024



Tuesday, 9th of April 2024, will be the last day of the Month of Ramadan



The Day of Eid Al-Fitr will be on Wednesday, 10th of April 2024, and the first day of the Month of Shawwal 1445AH



?Statement: https://t.co/bV9NfeFek2 pic.twitter.com/ut3qVo7t1J