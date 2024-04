Marrakech abrite les 11e Jeux nationaux Special Olympics Morocco

La 11e édition des Jeux nationaux Special Olympics Morocco se tiendra cette année à Marrakech, du 21 au 26 avril 2024. L’événement biennal rassemblera près de 1 500 athlètes et entraîneurs, issus de diverses associations engagées dans le soutien des athlètes en situation de handicap mental, venues de toutes les régions du Maroc.

Les organisateurs font savoir que les compétitions incluent «diverses disciplines sportives individuelles et collectives». Parallèlement, l’événement «Healthy Athletes» sera prévu à l’hôpital Charifa de Marrakech, proposant des dépistages médicaux dans sept spécialités (ophtalmologie, nutrition, ORL, psychiatrie, dentisterie, médecine générale et kinésithérapie).

«Des médecins volontaires auront également l’opportunité de participer à une formation «Train the Trainer» (TTT), leur permettant de rejoindre la famille des Clinical Directors, entre le 23 et le 26 avril 2024», indique un communiqué. Par ailleurs, la conférence destinée aux «Health Messengers» sera une occasion de partage des expériences entre les leaders, tout en offrant «des opportunités d’apprentissage sur la santé, la nutrition et le développement personnel».

Pour sa part, le «Family Health Forum» réunira «les membres des familles des athlètes pour discuter des parcours de leurs enfants et de l’importance du sport dans leur éducation et leur épanouissement». Cette édition prévoit aussi l’événement Unified Champion Schools à l’école Elaraki International School de Marrakech, pour l’inclusion scolaire.

Fondé en 1994 par feu la princesse Lalla Amina, Special Olympics Morocco organise les Jeux nationaux tous les deux ans, «jouant un rôle crucial dans l’offre de programmes pour les athlètes en situation de handicap mental, devenant ainsi un modèle régional et mondial».

Parmi ses objectifs : «le développement physique, psychologique et social des personnes handicapées mentales par le sport, leur intégration sociale, la sensibilisation de la société à leurs droits, la motivation des familles, des bénévoles et des étudiants à participer aux programmes sportifs et socio-éducatifs, ainsi que la formation des entraîneurs et des éducateurs pour assurer un encadrement de qualité des athlètes».