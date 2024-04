Covid-19 : Le vaccin Pfizer montre une plus forte réponse immunitaire au Maroc

Une nouvelle étude, menée par un groupe de scientifiques marocains, a été consacrée récemment à la réponse immunitaire des personnes vaccinées contre la Covid-19 dans le pays. Les résultats suggèrent que 96% des vaccinés dans la région de Casablanca-Settat montrent les signes que leur corps combattait le virus efficacement.

Publiée le 3 avril par la revue scientifique Nature, l’étude explique que tous les vaccins examinés ont eu le même degré d’efficacité. Parmi eux, le vaccin Pfizer est sorti du lot, en créant une réponse immunitaire plus forte que les autres.

L’étude a également révélé que les personnes qui souffraient déjà de la Covid-19 ou d’autres problèmes de santé au moment de la vaccination avaient eu une réponse immunitaire plus forte. La réaction des anticorps chez les personnes âgées et les femmes vaccinées a aussi été plus forte.

Selon les auteurs de l’étude, celle-ci est la première du genre dans la région, ayant pour but d’évaluer la séroprévalence post-vaccinale et la réponse humorale générée par les quatre principaux types de vaccins mis en œuvre par le ministère de la Santé au Maroc, pour créer des anticorps IgG contre le SARS-CoV-2.

Cette enquête a concerné 10 669 participants qui ont reçu divers vaccins (deux doses pour le vaccin BBIBP-CorV/Sinopharm, le vaccin Covishield et Pfizer/BioNTech, et une dose pour le vaccin Janssen Covid-19 de Johnson & Johnson).

L’étude a couvert 16 provinces de la région de Casablanca-Settat, de février à juin 2022. Des données démographiques et de comorbidité complètes ont été collectées.