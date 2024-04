Nador : Arrestation de 16 suspectés de trafic international de voitures volées

Les éléments de la police judiciaire de Nador ont interpellé, samedi matin, en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, seize individus s’activant dans un réseau criminel de trafic international de voitures volées, de faux et usage de faux.

Cette opération sécuritaire, menée dans plusieurs localités rurales dans les environs de Nador, Driouch et Ben Tayeb, a abouti à l’interpellation des suspects pour leur implication présumée dans la falsification de documents, des numéros de série et des plaques d’immatriculation pour écouler les voitures volées au profit de réseaux criminels, indique une source sécuritaire.

Les perquisitions effectuées dans les dépôts exploités par les mis en cause ont permis la saisie de 69 véhicules de diverses catégories et marques, de fausses plaques d’immatriculation, de 220 moteurs, de pièces de rechange ainsi que des clés, documents et plaques de constructeurs automobiles, ajoute la même source. Elles ont également permis de saisir trois fusils de chasse, 33 cartouches, des ordinateurs et des téléphones portables ainsi que du matériel de stockage de données, des imprimantes et du matériel utilisé dans la falsification de plaques d'immatriculation, outre des sommes d'argent, en devises et en monnaie nationale, soupçonnées d'être le butin de cette activité criminelle.

L’opération de pointage des suspects dans la base de données de la Sûreté nationale a révélé que l’un d’entre-eux fait l’objet de plusieurs mandats de recherche à l’échelle nationale, émis à son encontre par les services de la police judiciaire et de la Gendarmerie royale de Laâyoune, Agadir et Nador et ce, en lien avec le trafic international de voitures volées.

Les mis en cause ont été soumis à l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent en vue de déterminer les éventuelles ramifications de cette activité criminelle et d’interpeller les autres complices.