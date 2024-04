Maroc : CTM prend 51% des parts de la compagnie maritime AML

La Compagnie de yransport au Maroc (CTM) a annoncé, vendredi, le rachat des parts majoritaires (51%) de Bank Of Africa dans la compagnie de transport maritime Africa Morocco Link (AML). Un communiqué a indiqué que la réalisation effective de l’opération était soumise à l’obtention des autorisations à cet effet.

«La transaction entre Bank Of Africa et CTM, deux entités appartenant à O Capital Group détenu par M. Othman Benjelloun, permettra de poursuivre le développement d’AML en s’appuyant sur l’expertise de CTM en matière de transport de passagers et de marchandises», ajoute la même source.

Avec cette nouvelle acquisition, CTM confirme sa stratégie de diversification. Elle entamme aussi «une nouvelle phase de croissance pour devenir l’acteur de référence de la mobilité multimodale de personnes et de marchandises, au Maroc et dans la région», souligne-t-on.

Née en juin 2016 d’un partenariat entre BOA (51%) et l’armateur grec Attica Holdings SA (49%), AML s’inscrit dans une démarche menée par BOA pour «préserver et développer le pavillon maritime national de passagers».

Dans ce sens, AML exploite des liaisons maritimes entre Tanger Med et Algesiras. «Cet été, la compagnie devrait également lancer une nouvelle liaison à grande vitesse entre Tanger Ville et Tarifa», fait savoir le communiqué.