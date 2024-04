CDH de l’ONU : Le Maroc vote une résolution appelant à cesser les ventes d’armes à Israël

Au Conseil des Droits de l’Homme des Nations unies, le Maroc a voté hier une résolution non-contraignante appelant à cesser les ventes d’armes à Israël. Le texte, approuvé par 28 voix pour, 6 contre (Etats-Unis, Allemagne, Argentine, Paraguay, Bulgarie et Malawi). et 13 abstentions, dont celle de la France, invite «tous les Etats à cesser la vente, le transfert et la livraison d’armes, de munitions et d’autres équipements militaires vers Israël afin de prévenir de nouvelles violations du droit international humanitaire et des abus et violations des droits humains».

Le document demande également «qu’un cessez-le-feu soit immédiatement instauré à Gaza, que soient immédiatement assurés l’accès humanitaire et l’acheminement d’une aide humanitaire d’urgence, en particulier par les points de passage et les voies terrestres, et que soit rétabli d’urgence l’approvisionnement de la population palestinienne de Gaza en produits de première nécessité».

Le Conseil des droits de l’Homme à l’ONU se déclare aussi «gravement préoccupé par les déclarations de responsables israéliens qui relèvent de l’incitation au génocide et exige qu’Israël assume la responsabilité juridique qui lui incombe de prévenir le génocide».

Le Maroc assure, depuis le 10 janvier, la présidence du CDH des Nations unies.