Maroc : Air Arabia augmente son nombre de vols entre Rabat et Agadir

Air Arabia a annoncé, vendredi, une augmentation du nombre de vols hebdomadaires entre Rabat et Agadir, à partir du 1er mai prochain. Ainsi, les dessertes passeront de quatre à sept par semaine. Cette décision donne suite à la demande croissante pour la destination de la région de Souss-Massa, en phase avec l’approche de la compagnie aérienne pour «améliorer la connectivité et l’accessibilité à travers le Maroc».

«La nouvelle programmation comprend des vols le lundi, mercredi, et vendredi, ajoutant ainsi une flexibilité sans précédent pour les voyageurs d’affaires comme de loisirs», indique un communiqué du transporteur aérien low cost.

Les détails des vols nouvellement :

• Les lundis : départ de Rabat à 15:20, arrivée à Agadir à 16:25; et départ d’Agadir à 17:05, arrivée à Rabat à 18:15.

• Les mercredis : départ de Rabat à 12:00, arrivée à Agadir à 13:05; et départ d’Agadir à 13:45, arrivée à Rabat à 14:55.

• Les vendredis : départ de Rabat à 20:55, arrivée à Agadir à 22:00; et départ d'Agadir à 22:50, arrivée à Rabat à 00:00.

Les voyageurs souhaitant s’informer davantage sur les horaires de vol, les tarifs et les réservations en ligne peuvent visiter le site de la compagnie ou contacter son service client.