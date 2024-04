Maroc : Le RNI assuré de garder la présidence de la Chambre des représentants

Les trois formations de la majorité gouvernementale appuient la réélection de Rachid Talbi Alami, du RNI, à la présidence de la Chambre des représentants. Une décision prise lors de la réunion, tenue jeudi 4 avril à Rabat, des chefs des partis du RNI, PAM et Istiqlal.

La session du printemps au Parlement, qui sera ouverte le vendredi 12 avril, verra le renouvellement de toutes les instances de la Chambre basse, dont la présidence. La majorité gouvernementale est assurée de remporter l’élection. Elle est dans une position confortable face à une opposition qui ne constitue guère une réelle menace pour les ambitions de Talbi Alami et du RNI. L’USFP, le Mouvement populaire, le PPS et le PJD ont à peine 100 députés contre presque 290 pour le RNI, le PAM et l’Istiqlal.

Le 9 octobre 2021, Rachid Talbi Alami a été élu président de la Chambre des représentants, dès le premier tour, par 258 voix sur un total de 313 députés ayant pris part au scrutin.