Espagne : Le gouvernement défend la vente d’armes au Maroc

Le gouvernement espagnol a rejeté une initiative de ses alliés, au sein de Sumar, de décréter un embargo sur les ventes d’armes au Maroc. «Toutes les exportations de matériel de défense réalisées par l’Espagne sont conformes à la législation nationale, ainsi que les réglementations européenne et internationale. Ces lois sont fondées sur le respect des préceptes de la loi internationale humanitaire et des mesures de promotion de la paix et de la sécurité internationales», a répondu le ministre des Affaires étrangères, José Manuel Albares, à une question écrite des députés de Sumar.

En Espagne, les partis se relaient pour réclamer la suspension des ventes d’armes au Maroc. En décembre 2020, les députés de la formation Gauche républicaine catalane avaient défendu la même revendication dans une proposition non-contraignante pour le gouvernement.

Dans l’ensemble, l’Espagne reste un petit fournisseur en armes aux Forces armées royales (FAR) par rapport aux Etats-Unis, la France ou la Chine. Le record des ventes ibériques a été enregistré en 2008, avec 113,9 millions euros pour l’acquisition de véhicules de transport militaire. En 2020, Rabat n’a commandé que pour 12 million d’euros d’armement espagnol. C’est mieux que les 9,7 millions d’euros réalisés en 2014.

En octobre 2022, le gouvernement marocain avait donné son feu vert à un emprunt de 95 millions d’euros, conclu le 31 août 2022 entre le Maroc et Banco Santander S.A, portant sur le financement du contrat commercial signé entre l’Administration de défense nationale et la société publique espagnole Navantia S.A pour la construction d’un patrouilleur au profit de la Marine royale du Maroc.