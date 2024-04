Maroc : Les détenus autorisés à recevoir les paniers-repas pour l’Aïd Al-Fitr

En consécration de la décision de la DGAPR d’exclure les périodes des fêtes religieuses de l’interdiction définitive des paniers-repas, vu l’impact psychologique positif de ces occasions sur les détenus et leur rôle dans la consolidation des liens avec leurs familles, «les pensionnaires pourront, à titre exceptionnel, recevoir des paniers de denrées alimentaires de la part de leurs proches, ainsi que de la part des agents des représentations diplomatiques et consulaires, pour les détenus étrangers, lors de leurs visites et ce, à partir du deuxième jour de Aïd Al-Fitr, une seule fois durant une semaine, selon un calendrier défini par les directions des établissements pénitentiaires», a indiqué la DGAPR dans un communiqué.

Les établissements pénitentiaires veilleront à offrir les facilités nécessaires aux pensionnaires afin de contacter leurs familles et les informer de la date programmée et des conditions requises pour introduire les paniers d’alimentation.

La Délégation générale invite ainsi les familles des détenus à s’engager manière responsable pour le bon déroulement de cette opération, a conclu le communiqué.