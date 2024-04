En visite au Maroc, Franck Riester prône un rapprochement avec la France

Le ministre français délégué auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargé du commerce extérieur, de l’attractivité, de la francophonie et des français de l’étranger, Franck Riester, effectue une visite officielle au Maroc jusqu’à ce vendredi 5 avril, pour «renforcer les liens économiques et commerciaux entre la France et le Maroc». L’occasion, a été pour lui de se rendre à la Chambre française de commerce et d’industrie du Maroc (CFCIM), en présence de Christophe Lecourtier, ambassadeur de France au Maroc.

Cette visite s’est tenue également en présence de Claudia Gaudiau-Francisco, présidente de la CFCIM, Laurent Saint-Martin, directeur général de Business France, Marie-Albane Prieur, directrice développement export Bpifrance et Arnaud Vaissié, président des chambres de commerce et d’industrie françaises à l’international (CCIFI) et de représentants des institutions marocaines partenaires.

Au cours de sa visite à la CFCIM, Franck Riester a rencontré l’équipe Team France Export (TFE) de la CFCIM, qui «a exposé les demandes émanant des entreprises françaises souhaitant établir des partenariats économiques avec des acteurs marocains, en mettant en lumière cinq filières clés : industrie et infrastructures, agrotech, tech & services, art de vivre & santé et cleantech», fait savoir un communiqué parvenu à Yabiladi.

«Ma visite au Maroc s’inscrit dans la dynamique de la relance des relations franco-marocaines, notamment dans le domaine économique. Ces rencontres aujourd’hui à la CFCIM constituent un momentum unique pour poser les bases d’un nouveau partenariat économique de long terme», a déclaré le ministre.

Franck Riester a également participé à une présentation animée par Jérôme Mouthon, président de la French Tech Casablanca et du Kluster CFCIM, une table ronde sur «les opportunités de développement économiques et de partenariat entre la France et le Maroc», ainsi qu’à la cérémonie de signature entre Business France et la CFCIM pour «officialiser le renouvellement de la Concession de Service Public Team France Export».