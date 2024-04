Maroc-UE : En attendant l’arrêt de la CJUE, Bourita s’entretient avec Borrell

Josep Borrell, Haut représentant de l'Union européenne pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, vice-président de la Commission européenne / DR

Le chef de la diplomatie marocaine a eu, mercredi 3 avril, un entretien téléphonique avec le Haut représentant de l'Union européenne pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, vice-président de la Commission européenne, Josep Borrell. L’échange a porté sur plusieurs questions bilatérales et régionales. «Nous avons aussi discuté de la façon de donner un nouvel élan au partenariat UE-Maroc, plus important que jamais dans le contexte géopolitique actuel», a écrit l’Espagnol sur la plateforme X.

De son côté, la diplomatie marocaine a rappelé que «Rabat et Bruxelles sont liés par un partenariat stratégique construit sur un socle solide de valeurs et de vision». Cet entretien intervient dans le sillage des consultations politiques entre les deux parties, tenues le 25 mars à Rabat.

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) devra se prononcer, dans les mois à venir, sur un recours, présenté par l’UE, et deux plaintes, signées respectivement par le Polisario et la Confédération paysanne française, portant sur des accords conclus entre le royaume et l’UE. L’avocate générale de la CJUE a déjà donné, le 21 mars, ses avis sur ces dossiers.

Pour rappel, le gouvernement marocain a exhorté, le même jour, l’UE à «assumer pleinement sa responsabilité pour la préservation et la protection du partenariat avec le Maroc face aux provocations et manœuvres politiques».