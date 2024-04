La marque Whirlpool au Maroc passe sous pavillon turc

La marque grand public de Beko, Arçelik, a finalisé l’acquisition des opérations MENA de Whirlpool. La marque turque possède ainsi les entités des Emirats arabes unis et du Maroc du géant de l’électroménager. Avec cette transaction, «Arçelik s’efforcera de consolider et d’étendre sa présence dans la région».

«En tirant parti de l’expertise approfondie d’Arçelik dans le secteur, en combinaison avec l’infrastructure régionale et la présence sur le marché de Whirlpool, Arçelik vise à consolider et à étendre sa présence dans cette région à forte croissance», indique un communiqué parvenu à Yabiladi.

Les marques proposées par Arçelik sur le marché MENA grâce à cette acquisition sont «Whirlpool, Ariston, Indesit, Hotpoint, Hotpoint-Ariston, Bauknecht et Ignis, tandis que les activités Insinkerator, KitchenAid et Maytag de Whirlpool sont exclues, et Whirlpool et Ariston sont limités à un titulaire de licence dans une juridiction donnée».

Akın Garzanlı, directeur du marketing et directeur de la clientèle de la région MENA, Russie et CEI, s’est félicité de cette opération. «Arçelik est une entreprise mondiale de premier plan dans l’industrie de l’électroménager avec 55 000 employés et 45 installations de production. Bientôt, elle ajoutera une usine de pointe en Egypte, qui est sur le point de fonctionner, prête à apporter l’innovation et l’excellence sur le marché», a-t-il déclaré.

Le 2 avril, Arçelik a annoncé que «la conclusion de l’accord de contribution définitif entre la filiale en propriété exclusive d’Arçelik, Beko B.V. et la filiale en propriété exclusive de Whirlpool Corporation, Whirlpool EMEA Holdings LLC, a abouti à la création de Beko Europe».