Espagne : Pedro Sanchez devant les députés pour s’expliquer sur les relations avec le Maroc

Comme exigé par le Parti populaire, le chef du gouvernement espagnol comparaitra, le 10 avril, devant la plénière de la Chambre basse du Parlement pour apporter des explications sur les circonstances de sa visite au Maroc, effectuée le 21 février. Une annonce faite par le porte-parole des députés socialistes, Patxi Lopez.

Pour rappel, le 24 février, le groupe des députés du PP avait réclamé du Premier ministre des éclaircissements sur l’organisation de son déplacement à Rabat et les raisons pour lesquelles la visite n'a été annoncée que 24 heures avant son départ vers Rabat. La première force politique à la Chambre basse et au Sénat voulait égalemment être informée des dossiers examinés par Pedro Sanchez, dans la capitale marocaine, avec le roi Mohammed VI et le chef de l’exécutif, Aziz Akhannouch.

Sanchez devra également donner des réponses, le 10 avril, sur les exercices navals de la Marine royale du Maroc au large du Sahara et le retard dans l’ouverture des douanes à Ceuta et Melilla.

Les relations avec le Maroc est le sujet qui unit les formations de droite plurielle et d’extrême gauche. En témoigne l’appui, le 14 mars, des députés de Sumar et les partis basques, PNV et Bildu, ainsi que Vox à une proposition non-contraignante, déposée par le PP, exigeant le retour au «consensus» et la «neutralité» de l’Espagne sur la question du Sahara.