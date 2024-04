Une armada de ministres français attendus au Maroc en avril

Cinq ministres français sont attendus, durant le mois d’avril, au Maroc. Le titulaire du maroquin du Commerce extérieur, Frank Reister, ouvrira le bal les 4 et 5 avril. A Rabat, il aura notamment des entretiens séparés avec Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce et Mohcine Jazouli, ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Evaluation des politiques publiques.

Le ministre français de l'Agriculture devrait lui emboiter le pas afin de participer au Salon international de l'Agriculture (SIAM) qui se tiendra du 22 au 28 avril à Meknès. Marc Fesneau a déjà rencontré son homologue marocain, Mohamed Sadiki, en marge du Salon international de l’agriculture (SIA), qui s’est tenu à Paris du 24 février au 3 mars.



De son côté le ministre de l'Economie, Bruno le Maire, se rendra au royaume du 26 au 28 avril, pour prendre part à une nouvelle édition du Forum d’affaires Maroc-France 2024. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et la ministre de la Culture, Rachida Dati, sont attendus également au Maroc durant la troisième semaine d'avril, indique L’Opinion.

Pour rappel, le 26 février, Stéphane Séjourné a effectué une visite à Rabat. Devant Nasser Bourita, le chef de la diplomatie française a notamment réaffirmé l’engagement de son gouvernement à ouvrir une nouvelle page dans les relations avec le royaume.