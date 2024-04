JO 2024 : Deux arbitres marocaines pour les tournois olympiques de football

L’arbitre marocaine Bouchra Karboubi et l’arbitre assistante Fatiha Jermoumi figurent dans la liste dévoilée par la FIFA des arbitres retenus pour officier lors du tournoi olympique de football, à Paris, cet été.

«La Commission des arbitres de la FIFA a désigné 89 représentantes et représentants du corps arbitral – 21 arbitres centraux(-ales), 42 arbitres assistant(e)s, 20 arbitres vidéo et six arbitres de réserve – de 45 nationalités différentes en vue d’officier lors des Tournois Olympiques de Football, Paris 2024», a indiqué mercredi la FIFA dans un communiqué.

Le tournoi féminin débutera le 25 juillet 2024 et s’achèvera le 10 août 2024 avec une finale au Parc des Princes (Paris), relève la même source, notant que le tournoi masculin se déroulera du 24 juillet au 9 août 2024, avec une finale également prévue au Parc des Princes.

La préparation des arbitres sera suivie de près avant et pendant les Jeux Olympiques par une équipe d’experts de la FIFA, composée de formateurs d’arbitres et arbitres vidéo, d’analystes de match, de préparateurs physiques, de kinésithérapeutes et de scientifiques du sport, l’objectif étant de leur offrir un accompagnement optimal.

«Si les Tournois Olympiques de Football s’annoncent comme les compétitions phares de l’année 2024, ils représentent aussi une étape importante pour les arbitres en amont de la Coupe du monde de la FIFA 2026 et de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2027», fait observer la FIFA.

Les arbitres des deux tournois s’appuieront sur l’assistance vidéo et bénéficieront de la technologie sur la ligne de but, ainsi que de la détection semi-automatisée du hors-jeu.