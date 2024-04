Le Maroc accueille l’une des premières expositions d’art cubain en Afrique

L’une des premières expositions d’art cubain dans un musée en Afrique se déroule au Maroc. En ce moment et jusqu’au 16 juin 2024, le Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain présente 44 œuvres du peintre afro-cubain Wifredo Lam, qui sera hommagé en 2025 par le Museum of Modern Art de New York (Etats-Unis).

Selon l’agence de presse Associated Press (AP), cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts du musée visant à offrir aux visiteurs la possibilité de découvrir des artistes étrangers au-delà de l’Europe. «Le public marocain connaît peut-être Giacometti, Picasso ou les impressionnistes», a déclaré à l’AP le directeur du musée, Abdelaziz El Idrissi. «Nous les avons vus et nous cherchons aussi d’autres choses», a-t-il ajouté.

Intitulée «L’art cubain : de l’autre côté de l’Atlantique», cette exposition présente également pour la première fois hors de Cuba le travail de l’artiste José Ángel Toirac. Son œuvre est surtout connue pour ses représentations de l’ancien président cubain Fidel Castro.