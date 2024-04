Maroc-Israël : Record des échanges commerciaux en 2023

Une année record. «2023 a sans doute été l’année la plus productive pour les relations israélo-marocaines, depuis la signature de l'accord trilatéral sur la reprise des relations», le 22 décembre 2020 à Rabat, se félicite l'«Abraham Accord Peace Institute (AAPI)» dans son nouveau rapport. Une année marquée par la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara par le Premier ministre, Benyamin Nentanyahu, dans une lettre adressée au roi Mohammed VI.

Une décision politique qui a accompagné une dynamique bien installée. En témoignent les nombreuses visites de ministres israéliens au royaume, notamment Moshé Arbel (Intérieur et Santé) en juin ; Ofir Akunis (Technologie et Innovation), également en juin ; Miri Regev (Transport) en mai ; et Nir Barkat (Economie et Industrie), en mai aussi. Amir Ohana, président de la Knesset (Parlement), s’est rendu également au royaume.

Le commerce entre Israël et le Maroc traduit cette embellie. Les échanges ont doublé en 2023, atteignant 116,7 millions de dollars contre 56,2 M$ en 2022. La croissance la plus rapide enregistrée parmi les pays signataires des Accords d’Abraham, même si le premier trimestre de l’année dernière a connu un ralentissement, observe l’AAPI.

Les conséquences de la guerre sur Gaza se font déjà sentir

Cette hausse n'inclut pas les contrats de cybersécurité, de logiciels et de défense ainsi que les investissements financiers ou industriels. Le rapport énumère aussi les secteurs de coopération bilatérale, comme l’agriculture, l’innovation ou l’aérospace. «Il convient de noter que le ministère israélien de l'Agriculture a nommé un attaché au Maroc», précise la même source montrant ainsi la volonté de développer davantage les relations.

Le rapport recommande notamment au gouvernement israélien d’ouvrir le bureau commercial promis, afin de contribuer à créer les conditions indispensables d’interactions entre les décideurs économiques des deux pays et la signature d’un accord de libre-échange avec le Maroc, après celui conclu avec les Emirats arabes unis, en mai 2022. Des mesures destinées à «renforcer les liens économiques entre» Rabat et Tel-Aviv. L’AAPI demande également à «explorer la possibilité d'établir une zone industrielle de qualification Etats-Unis-Maroc-Israël».

La guerre sur Gaza, lancée depuis le 7 octobre, a cependant chamboulé le cours des relations entre les deux Etats en 2023. Preuve en est la baisse significative des touristes israéliens qui ont visité le Maroc en 2023, 50 548 contre 74 648 en 2022, soit une diminution de 32 %, relève l’AAPI. En revanche, le Bureau central israélien des statistiques affirme qu'environ 3.200 ressortissants marocains ont visité Israël en 2023 contre 2.900 en 2022, soit une hausse de 10,3%.

La guerre sur Gaza a contaraint la compaganie israélienne El AL à suspendre ses liaisons aériennes vers le Maroc. Elle a également gelé les contacts bilatéraux entre les ministres et hauts responsables des deux côtés. La dernière réunion officielle qui s'inscrit dans ce cadre-là remonte à la visite en Israël du conseiller du roi Mohammed VI, André Azoulay, effectuée en septembre.

La guerre a également reporté à une date ultérieure le projet de visite du Premier ministre Benyamin Netanyahu au royaume. En revanche, elle a donné l'occasion à Al Adl wal Ihsane de renforcer sa popularité au Maroc.