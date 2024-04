Essaouira : Un rabbin en visite prie pour les israéliens «engagés dans une guerre terrible»

Le rabbin israélo-marocain Yoshiyahu Yosef Pinto est arrivé au Maroc en début de semaine, en provenance des Etats-Unis. Ce séjour a été pour lui une occasion de se rendre à la ville d’Essaouira, chef-lieu du rabbin Haïm Pinto, décédé en 1845. Dans la cité, il a récité une prière «pour la paix pour tous les Juifs du monde et en particulier pour les citoyens d’Israël, engagés dans une guerre terrible aux frontières sud et nord du pays», rapportent les médias hébreux.

Le rabbin a par ailleurs évoqué «la délivrance historique des Juifs d’Egypte», en exprimant son espoir pour «une solution pacifique» à la situation actuelle. «Nous prions tous pour que la paix s’instaure bientôt en Israël et dans le monde», a-t-il déclaré. Par la même occasion, il a salué «le Maroc sous le leadership du roi Mohammed VI, ainsi que les efforts sécuritaires, la situation des juifs au Maroc étant meilleure que celle à New York et en Europe».

Depuis le début de la guerre du 7 octobre 2023 dans la bande de Gaza, en Palestine, les offensives de l’occupation israélienne ont fait plus de 32 975 morts, selon le dernier bilan du ministère de la Santé. Nombre de morts se comptent désormais aussi à cause de la famine, sept mois après qu’Israël a coupé l’accès aux denrées de base, aux soins médicaux, à l’eau potable et au gaz.

Dans ce contexte, plusieurs villes à travers le Maroc connaissent des manifestations quasi-quotidiennes, en soutien à la population palestinienne et en faveur d’un cessez-le-feu immédiat et durable.