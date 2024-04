Sénégal : Aziz Akhannouch représente le roi Mohammed VI à l’investiture du président

Le chef de gouvernement, Aziz Akhannouch, a représenté le roi Mohammed VI, mardi à Diamniadio près de Dakar, à la cérémonie de prestation de serment et d’installation du président élu du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye.

Le déplacement de Aziz Akhannouch au Sénégal, accompagné du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, fait suite aux instructions royales après l’invitation adressée par le nouveau président élu au souverain, pour prendre part à la cérémonie d’investiture.

En dehors des leaders de la sous-région, le roi Mohammed VI est le seul chef d’Etat à avoir reçu une invitation à cet effet, ce qui témoigne de la profondeur des liens de fraternité, de solidarité et de considération unissant le Maroc et le Sénégal. Elle dénote également la profondeur d’un partenariat exceptionnel et multidimensionnel existant entre les deux pays, dans les domaines politique, économique, culturel, social et spirituel.

La cérémonie de prestation de serment et d’installation du nouveau président sénégalais s’est déroulée en présence notamment de plusieurs chefs d’Etat et présidents des commissions de l’Union Africaine, de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).

Bassirou Diomaye Faye, qui a remporté le scrutin présidentiel du 24 mars dès le premier tour avec 54,28% des voix, loin devant le candidat Amadou Ba (35,79%), est le cinquième président du Sénégal depuis l’indépendance du pays en 1960.