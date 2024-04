Casablanca : Les Carrières centrales deviendront le plus grand parc urbain

Le plus ancien bidonville de Casablanca, connu sous le nom des Carrières centrales, laissera place au plus grand parc de la ville, a rapporté dimanche 2m.ma. L'annonce a été faite par le conseiller Karim El-Klaybi, premier vice-président de la commune d'Aïn Sebaâ, qui a indiqué que la société de développement local Casablanca Baia avait reçu l'approbation pour le projet.

L'entreprise concevra et étudiera des plans visant à transformer le terrain de 33 hectares en un pôle comprenant des espaces verts, des installations récréatives et des attractions culturelles, a ajouté la même source. Karim El-Klaybi a indiqué que ce parc mettra également en lumière l'histoire du quartier et l'héritage historique des Carrières centrales.

Les anciens résidents des Carrières centrales ont précédemment été relogées dans la commune de Lahraouyine. Les Carrières Centrales ont été conçues dans les années 1950 par les architectes Georges Candillis, Shadrach Woods et Alexis Josic, proposant des logements aux travailleurs de la ville.