Football : l’équipe du Maroc U17 en stage de préparation à Maâmora

La sélection marocaine féminine des moins de 17 ans de football effectuera, du 31 mars au 9 avril prochain, un stage de préparation au Complexe Mohammed VI de Football à Maâmora (Salé), indique la Fédération royale marocaine de football (FRMF).



En prévision de ce rassemblement, l’entraineur Youness Rabie a convoqué 29 joueuses, issues de clubs nationaux et européens, dans l’objectif de préparer les prochaines échéances.



La liste des joueuses convoquées :



1. Ines El Idrissi (Helias EA Guingamp/France)



2. Siham Bouhouch (RC Strasbourg/France)



3. Maria Fodil (Fc Metz/France)



4. Ines Aboucharif (Nimes Olympique/France)



5. Sofia Meziane (Montpellier HSC/France)



6. Awatif El Ghazouani (Paris FC/France)



7. Nassira Akachar (FC Skillz/Pays-bas)



8. Salma Senhaji (Sochaux/France)



9. Ghita Haouzi (Susa Academy/Autriche)



10. Amira Kallouch (Eintracht Frankfurt/Allemagne)



11. Lina Mokhtar Jamai (LOSC Lille/France)



12. Safaa Ait Ouih (Sochaux/France)



13. Fatima Zahra El Jebraoui (AS Far)



14. Rim Chitbi (Centre Chippo)



15. Najwa Zaaboul (Club Union Rahma Sportif)



16. Maryame Rahmoune (Montpellier HSC/France)



17. Jade Mokhtari (OGC Nice/France)



18. Wafae Bentahri (AS FAR)



19. Yassmine Sioui (Jawharat Najm Larache) 20. Soukaina Medyouni (Hilal Nador)



21. Laila Boushaba (Ajax Amsterdam/Pays-bas)



22. Chaimae Boughazi (RCD Espanyol/Espagne)



23. Romaissa Ihssan (ES Trinite/France)



24. Oumaima Bouzekri (GPSO 92 Issy/France)



25. Salma Dannoun (Amsterdamsche FC/Pays-bas)



26. Jasmine Saghri (Rueil Malmaison/France)



27. Dunia Dahmouni Lamouajed (Orzan SD/Espagne)



28. Melek Hader (Utrecht FC/Pays-bas)



29. Dina Nassira Haizoun (Utrecht FC/Pays-bas)