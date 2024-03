Sénégal : L’ambassadeur marocain reçu par le chef de la diplomatie

Le ministre sénégalais des Affaires étrangères, Mankeur Ndiaye, a reçu l’ambassadeur du Maroc, Hassan Naciri, indique la chancellerie du royaume à Dakar sur la plateforme X.

Le diplomate marocain a transmis les «félicitations» du roi Mohammed VI au président élu Bassirou Diomaye Faye, rapporte le ministère Ndiaye sur le même réseau social. Mankeur Ndiaye a été nommé, le 9 mars, ministre des Affaires étrangères. Il a déjà occupé le même poste de 2012 à 2017, sous le premier mandat du président en fonction Macky Sall.

Pour rappel, le 26 mars, le roi Mohammed VI a adressé, un message de félicitation au président élu, Bassirou Diomaye Faye. Le souverain a notamment exprimé sa volonté d'œuvrer, aux côtés du nouveau président sénégalais, «à la diversification et au renforcement de notre partenariat stratégique prometteur, au service de nos deux jeunesses et en faveur d’une Afrique unie et prospère».