Jidar : Le Rabat Street Art Festival revient du 18 au 28 avril 2024

Le neuvième festival Jidar – Rabat Street Art Festival fera son retour, du 18 au 28 avril 2024, dans la suite des éditions précédentes visant à créer une culture locale du street art, révéler des talents émergents et pérenniser cet écosystème artistique. Cette année, l’évènement fait la part belle à l’abstrait et à l’hyperréalisme, avec la participation de street artistes de renom.

«Depuis la création de Jidar en 2015, les plus grands noms du muralisme national et international ont contribué à redonner un nouveau visage à la capitale, désormais parée d’une centaine de fresques», rappellent les organisateurs. Cette neuvième édition accueille douze artistes issus de huit pays : Alexis Diaz (Porto Rico), Nespoon (Pologne), Kartelovic (Allemagne), Facio (Argentine), HNRX (Autriche), Fikos (Grèce), Kaori Izumiya (Japon), Luogo Comune (Italie), Normal (Maroc), Majda Jarbili (Maroc), Houssam El Ghallal (Maroc) et Acoby (Maroc).

Laboratoire pour les aspirants street artistes sélectionnés sur dossier, le Mur collectif constituera par ailleurs un espace d’initiation au muralisme. Pendant 10 jours, les street artists en herbe seront encadrés et conseillés par Ed Oner et Basec, pour réaliser ensemble une fresque grandeur nature.

«Poussant encore plus loin l’immersion dans l’univers du street art, Jidar propose cette année un nouveau rendez-vous, conçu comme un dialogue entre le monde urbain extérieur et l’espace intimiste d’une galerie d’art. Ce OUT/IN se décline en trois volets animés par l’artiste espagnol Txemy : une performance murale, une rencontre avec l’artiste et une exposition de peintures de petits formats à l’Atelier Ambigu», ajoutent les organisateurs.

Au-delà des performances artistiques murales, les Jidar talks dans l’auditorium du Musée Mohammed VI constitueront un espace de débat ouvet avec les street artistes, qui parleront de leurs expériences et de leur parcours.