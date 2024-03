Israël émet un avertissement aux voyageurs vers le Maroc avant la fête de Pessah

Le conseil national de sécurité israélien a émis des avertissements de voyage pour quatre pays avec lesquels Israël entretient des relations diplomatiques : la Turquie, le Maroc, la Jordanie, le Maroc et l’Egypte, a rapporté jeudi le Times of Israel.

Dans le contexte de la guerre menée par l’occupation israélienne dans la bande de Gaza, ayant fait au moins 31 000 morts au sein de la population palestinienne, l’instance explique que les organisations jihadistes mondiales tentent de plus en plus de mener des attaques solitaires, qui cibleraient les juifs et les israéliens.

«Le potentiel de menaces terroristes contre les Israéliens et les juifs plus de cinq mois après le début de la guerre est extrêmement élevé», a déclaré le conseil de sécurité israélien.

Cet avis aux voyageurs précède la fête juive de Pessah, célébrée le 15e jour du mois hébreu de Nissan, qui correspond souvent à avril.