Un média du Polisario dément l’intox du drone des FAR abattu dans la zone tampon

La semaine dernière, des éléments du Polisario actifs sur les réseaux sociaux ont diffusé un message audio appuyé de photos d’un supposé drone des Forces armées royales (FAR), qui aurait été abattu par un missile tiré par les milices du Front.

Néanmoins, les communiqués officiels du mouvement séparatiste ont boudé ce «grand succès» dans la «guerre contre le Maroc», lancée depuis le 13 novembre 2020. Un silence que vient de rompre un média du Polisario reconnaissant que «l'information sur le drone du Maroc abattu par l’armée sahraouie est sans fondement».

Et de préciser que les photos diffusées sur les réseaux sociaux datent d’août 2020. Elles montrent, en effet, un avion sans pilote appartenant à l’armée des Etats-Unis et non au Maroc. Le drone, stationné dans une base américaine au Niger, était tombé à cause d’une panne technique, avait annoncé l’armée des Etats-Unis.

Au lendemain de la libération par les FAR, le 13 novembre 2020, de la circulation au passage d’El Guerguerate, après des semaines de blocage, des éléments du Polisario actifs sur les réseaux sociaux avaient monté une vaste opération de fake news célébrant des victoires fictives sur le Maroc. La presse algérienne avait apporté aussi sa contribution à cette campagne.