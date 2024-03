France : Les consulats du Maroc dupliquent la permanence nocturne pendant le ramadan

Après les consulats généraux du Maroc à Paris, à Villemomble et à Colombes, ceux de Pontoise et d’Orly ont lancé également un service de permanence nocturne, testé en ce mois de ramadan. La représentation à Orly, ainsi que celle de Pontoise, la plus importante en nombre de concitoyens immatriculés, envisagent aussi différentes autres initiatives dans les mois à venir.