Espagne : Les exercices navals du Maroc au Sahara seront examinés par Albares et Clavijo

Les exercices navals du Maroc au large du Sahara seront au menu d’une réunion entre le président du gouvernement autonome des Iles Canaries, Fernando Clavijo, et le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares. La date de la rencontre n’est pas encore arrêtée, rapporte le quotidien ABC. Les deux parties ont déjà abordé, dimanche par téléphone, ces manœuvres de la Marine royale du Maroc.

Ce sujet s’est frayé, hier, un chemin à la Chambre haute du Parlement espagnol. Un sénateur d’une formation politique de gauche aux Iles Canaries a adressé une question écrite au chef de la diplomatie sur le sujet. Le parlementaire a estimé que «les principes de transparence et de bon voisinage exigent que les gouvernements d’Espagne et des Iles Canaries soient informés sur les actions entreprises par le Maroc». Et de souligner que ces exercices navals pourraient avoir des impacts sur «les eaux et le territoire de l'archipel».

Pour rappel, le Parti populaire a demandé, le lundi 25 mars, au gouvernement présidé par Pedro Sanchez de fournir des explications quant à ces opérations des Forces armées royales (FAR). La Marine royale du Maroc prévoit d'effectuer des manœuvres militaires dans les eaux atlantiques marocaines, du 29 mars au 28 juin.