Hit Radio réfute toute implication de Momo dans le vol simulé de téléphone

La chaîne privée Hit Radio a réagi au contenu de l’émission «Momo Ramadan Show» du 21 mars dernier, concernant des allégations de crime fictif contenues dans cet épisode, désormais visées par une enquête judiciaire. Dans un communiqué parvenu à Yabiladi, la radio a réfuté «toute implication» dans ces actes, «totalement contraires à [ses] valeurs». Faisant l’objet de la procédure en cours, l’animateur Mohamed Bousfiha (Momo) a rejeté initialement les accusations à sa charge.

Au cours de cet épisode, un auditeur aurait volontairement simulé un vol de téléphone en direct. Dans ses déclarations, il a affirmé avoir signalé les faits prétendus à la police de Casablanca, mais que sa doléance n’aurait pas été prise au sérieux et que sa plainte n’avait pas été enregistrée. «Hit Radio et ses collaborateurs se conforment à des principes éthiques et professionnels stricts» et sont «totalement étrangers à cette affaire», affirme la station, qui dément par ailleurs «tout lien avec les personnes à l’origine» de ces actes.

Dans ce sens, le communiqué souligne que la radio et ses collaborateurs «sont totalement disposés à coopérer avec les autorités compétentes pour tirer les choses au clair et permettre que la vérité soit établie». Aussi, «Hit Radio exprime son respect inébranlable pour les forces de sécurité et de justice et sa reconnaissance pour le travail qu’ils accomplissent au service des citoyens, afin de maintenir la sécurité et le bien-être publics», ajoute la même source.

«En face d’accusations infondées, nous nous réservons le droit de prendre toutes mesures légales contre ceux cherchant à ternir notre réputation par de fausses allégations. Nous voulons rassurer notre public et nos partenaires de notre dévouement constant à offrir un contenu de qualité, dans le respect des lois et des valeurs qui nous sont chères», insiste encore la chaîne.

Mardi dernier, le procureur au tribunal correctionnel de première instance à Casablanca a décidé de poursuivre trois personnes impliquées dans des faits de crime fictif et de diffusion de fausses informations, en relation avec le contenu incriminé de cette émission. Son animateur est poursuivi en liberté conditionnelle contre une caution de 100 000 dirhams. Les deux autres mis en cause ont été placés en détention préventive.