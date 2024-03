Gaz : Le port Nador West Med aura son terminal GNL

Le Maroc lance la mise en œuvre du programme de développement d'infrastructures gazières durables. Le premier pas dans ce vaste chantier a été franchi, mardi à Rabat, avec la signature d’un protocole d’accord entre les ministères de l'Intérieur, de l’Economie et des Finances et de l’Équipement et de l'Eau ainsi que le département de la Transition énergétique et du Développement durable.

Cinq organismes et sociétés publics, à savoir, l'Agence nationale des ports (ANP), l'Office national de l’électricité et de l'eau potable (ONEE), l'Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM), la société Nador West Med S.A. (NWM), ainsi que la Société nationale des autoroutes du Maroc (ADM), sont engagés également dans la réalisation de cette feuille de route, indique le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable dans un communiqué

Ce programme, qui s'étendra sur plusieurs années, ambitionne de doter le Maroc de plusieurs points d'entrée pour l'importation de gaz naturel liquéfié (GNL), ainsi que d'une infrastructure de stockage et de transport du gaz naturel.

A court terme, il vise à apporter l'appui aux gazoducs raccordant les bassins de production de gaz domestiques aux consommateurs, ainsi que le développement d'un terminal GNL au port de Nador West Med et d'un nouveau gazoduc pour connecter le terminal au Gazoduc Maghreb Europe.

Ce programme permettra de renforcer l'accélération du développement des énergies renouvelables, le déploiement de l'offre Maroc pour les nouvelles filières de l'hydrogène vert et de ses dérivés et le développement du Projet du gazoduc Afrique-Atlantique.

Pour rappel, la société américaine Chart Industrie a annoncé, fin décembre, avoir reçu une commande portant sur la réalisation d’unités de regazéification de gaz naturel liquéfié (GNL) au Maroc.

Un mois plus tôt, les représentants du patronat à la Chambre des conseillers avaient réclamé la construction d’une unité de regazéification au Maroc. Le conseiller parlementaire Mohamed Youssef El Alaoui, avait critiqué le recours à l’Espagne pour palier la fermeture du Gazoduc Maghreb Europe par l’Algérie, en octobre 2021. Cette «solution temporaire pénalise la compétitivité et la souveraineté énergétique du Maroc», avait-il affirmé.