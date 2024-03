Pour l’Algérie, «la question du Sahara n’est pas close»

Le ministre algérien des Affaires étrangères a souligné, lors d’un point de presse organisé hier à Alger, que la question du Sahara n’est pas close. «Le dossier est toujours examiné par le Comité des 24 (de l’ONU), qui considère le Sahara occidental toujours éligible à la décolonisation, et, d'ailleurs, le Conseil de sécurité se réunira le mois prochain pour examiner le même dossier», a indiqué Ahmed Attaf.

«La question sahraouie reste inscrite à l’ordre du jour, et la MINURSO est présente au Sahara occidental. Ce dossier n’a été fermé que dans l'esprit du Maroc uniquement, parce qu'il est toujours ouvert, et les données irréfutables demeurent et sont établies dans les Nations unies», a-t-il souligné en réponse à une question portant sur ce sujet.

Dans les jours à venir, la république de Malte, qui assurera la présidence tournante de l’instance exécutive de l’ONU en avril, lèvera le voile sur les séances qui seront consacrées au différend régional. Une programmation qui ne sera pas conclue par l’adoption d’une nouvelle résolution. L'Algérie siège au Conseil de sécurité, en sa qualité de membre non-permanent jusqu’au 31 décembre 2025.