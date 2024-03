Le Maroc déroule le tapis rouge à des parlementaires américains

Entre lundi et mardi, de hauts responsables marocains se sont succédés pour recevoir une délégation américaine composée de sénateurs et députés, conduite par le républicain August Pfluger. Après des entretiens, le lundi 25 mars, avec le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, les parlementaires ont été reçus, le même jour, par le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita.

Le lendemain, c’est au tour du président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, d’organiser un Iftar en l’honneur de la délégation américaine. «Ce fut l'occasion de partager les traditions du Ramadan et de discuter des moyens d'approfondir les échanges entre nos élus», s’est félicité l’ambassadeur du royaume aux Etats-Unis, Youssef Amrani.

De son côté, André Azoulay s’est réuni avec les députés August Pfluger et le démocrate Lou Correa. Le conseiller du roi Mohammed VI a souligné que «grâce à son leadership visionnaire et pionnier, le Maroc est un exemple mondial convaincant qui réfléchit judicieusement sa stratégie à long terme sur ce que nous devons faire et comment nous pouvons la rendre réussie et durable», rapporte le diplomate Amrani.

Avant de prendre la direction du Maroc, le chef de la délégation des parlementaires américains, August Pfluger, s'était entretenu, le 21 mars à Washington, avec l'ambassadeur du Maroc aux Etats-Unis.