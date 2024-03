Casablanca : Après les Nocturnes du patrimoine, place aux Journées du patrimoine

L’association Casamémoire a tenu les Nocturnes du patrimoine de Casablanca, les 22 et 23 mars, capitalisant sur le succès des éditions antérieures. Cette année à ainsi connu la participation de plus de 4 OOO, accompagnés par 150 guides médiateurs bénévoles. «Un programme exceptionnel a permis aux participants de visiter des bâtiments historiques emblématiques comme la Wilaya, le Tribunal de première instance, le siège de la région Casa-Settat, Dar Al Ala, le musée de l’UMT, le centre d’interprétation du patrimoine et la synagogue Ettegui, ou encore le jardin du Cinéma Ritz où une lecture théâtrale a été préformée», indique un communiqué.

Ces sorties nocturnes ont «dévoilé les trésors de l’Ancienne médina, le panorama urbain du centre-ville et l’architecture traditionnelle du quartier des Habous», suscitant par ailleurs des retours qui «témoignent d’une fascination pour la majestueuse Casablanca éclairée par les étoiles et son patrimoine riche et vivant».

Dans ce sens, les organisateurs expliquent que les Nocturnes du patrimoine «vont au-delà de la simple visite, offrant une expérience culturelle chaleureuse, qui met à l’honneur la ville, son atmosphère nocturne et ramadanesque, tout en célébrant la passion commune pour l’histoire et le patrimoine de Casablanca».



Actuellement, l’association se prépare pour la l3e édition des Journées du patrimoine, prévue les 17, l8 et 19 mai 2024 sous le thème de «Casablanca, un patrimoine en mouvement». «Une édition à laquelle s’ajouteront deux autres circuits en bus, Casa Est (Roches Noires, Hay Mohammadi, Ain Chock) et Casa Ouest (Maarif, Riviera, CIL, Hay Hassani et El Hank)», rappelle-t-on.

Cette édition s’articule autour d’une programmation culturelle qui prévoit «expositions, débats, conférences, ateliers, lectures, pièces de théâtre, projections et soirées musicales».