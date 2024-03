Maroc : Fatima Loukili tire sa révérence

La journaliste, écrivaine et scénariste Fatima Loukili est décédée, mardi 26 mars, des suites d’une longue maladie. Pendant plusieurs décennies, elle s’est fait connaître par ses émissions, des écrits et ses œuvres artistiques portées sur les questions sociétales, particulièrement celles liées à la siuation des femmes au Maroc.

Née à Meknès, Fatima Loukili a fait ses premières armes à la radio sur Medi1. Diplômée en philosophie et sciences sociales, elles a rejoint ensuite la Radio et télévision marocaine (RTM), puis 2M. Au cinéma, elle a par ailleurs fait ses débuts en 1985, dans le téléfilm «La dernière page» de Jillali Ferhati. Scénariste, dialoguiste et script doctor, elle a collaboré aussi dans plusieurs films marquants du septième art national, comme «Femmes et femmes», «Soif» et «Islamour» de Saad Chraib, «La beauté éparpillée», de Lahcen Zinoun, ou encore «Elle est diabétique, hypertendue et elle refuse de crever» de Hakim Nouri.

Devant la caméra, Fatima Loukili a été dirigée par la cinéaste Farida Benlyazid dans «Une porte sur le ciel» (1986), «Casablanca, Casablanca» (2002) et «Ruses de femmes» (2005), par Jillali Ferhati dans «La plage des enfants perdus» (1991) et «Mémoire en détention» (2003), ou encore par Nabil Ayouch, dans son court-métrage «Hertzian connection».

Toujours dans le domaine du cinéma, Fatima Loukili a été la présidente du Fonds d’aide à la production cinématographique nationale, de 2019 à 2020. Par ailleurs, elle a présidé ou fait partie du jury de festivals de film. En 2022 lors du Festival international du film de Marrakech (FIFM), la défunte a été sur scène pour présenter l’hommage rendu cette année-là à Farida Benlyazid, en reconnaissance à l’ensemble de sa carrière et à son apport au septième art marocain.