Après les avis de la CJUE, le Maroc et l’UE se concertent à Rabat

Rabat a accueilli, lundi 25 mars, une nouvelle session des consultations politiques entre le Maroc et la Commission européenne. «Lors de cette réunion, les discussions ont porté sur l'agenda bilatéral et sur les questions politiques d'intérêt commun», indique le ministère des Affaires étrangères sur la plateforme X.

La délégation de Bruxelles était conduite par Hélène Le Gal, ancienne ambassadrice de la France au Maroc. Depuis septembre 2022, elle occupe les fonctions de directrice générale pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord au Service Européen de l’Action Extérieure (SEAE). Un organisme placé sous la tutelle du haut représentant de l’UE pour la politique étrangère et la politique de sécurité, l’Espagnol Josep Borrel.

Le SEAE a, d'ailleurs, réaffirmé dans un nouveau rapport publié vendredi, que la population du Sahara bénéficie des accords entre le Maroc et l’UE

Ces consultations politiques entre les deux parties interviennent quatre jours après les avis de l’avocate générale de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) sur un recours, présenté par l’UE, et deux plaintes, signées respectivement par le Polisario et la Confédération paysanne française, portant sur des accords conclus entre le royaume et l’UE.

La proposition de la Croate Tamara Ćapeta était, aussi, au menu de la réunion informelle des ministres de la Pêche de l’UE, tenue hier à Bruges.