Rabat : Présentation et examen du plan gouvernemental pour l’égalité 2023-2026

Le plan gouvernemental pour l’égalité 2023-2026 Le Maroc du leadership, de la prospérité et des valeurs a été présenté et examiné lors de la deuxième réunion de la commission nationale pour l’égalité des genres et l’autonomisation de la femme, tenue lundi à Rabat sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

Intervenant lors de cette réunion, Akhannouch a rappelé les conclusions de la première réunion de la commission, qui avait été l’occasion d’adopter le cadre stratégique du plan gouvernemental pour l’égalité 2023-2026, mettant l’accent sur l’importance que revêt le plan gouvernemental en vue de permettre à la femme de jouir de ses pleins droits et de renforcer l’égalité entre les genres, indique un communiqué du département du Chef de gouvernement.

A cette occasion, la ministre de la Solidarité, de l’insertion sociale et de la famille, Aawatif Hayar, a présenté les grandes lignes du plan gouvernemental pour l’égalité 2023-2026, qui s’articule autour de trois axes stratégiques : l’autonomisation et le leadership, la protection et la prospérité et les droits et les valeurs, en plus du système de gouvernance et de pilotage du plan, ajoute la même source, précisant que ce plan gouvernemental, étalé sur 4 années, comprend 288 mesures.

L’élaboration du plan gouvernemental pour l’égalité 2023-2026, qui s’est déroulée dans le cadre d’une méthodologie participative, a été marquée par la tenue de 5 rencontres de consultation avec les départements ministériels et les institutions nationales, ainsi que par 5 rencontres de consultation avec les associations des collectivités territoriales, la société civile et le secteur privé, souligne le communiqué, faisant savoir qu’après discussion des différentes composantes du plan, le Chef du gouvernement a appelé les parties concernées à finaliser l’élaboration du système de gouvernance et du plan de financement y afférents, dans la perspective de présenter ce plan en Conseil de gouvernement pour adoption.

Cette réunion de la commission nationale pour l’égalité des genres et l’autonomisation de la femme, a été marquée par la participation des membres du gouvernement, des représentants des institutions nationales, des présidents des associations des conseils des régions, des conseils des Préfectures et Provinces, des Conseils communaux, ainsi que du représentant de la Confédération Générales des Entreprises du Maroc et des représentants des associations de la société civile membres du comité.