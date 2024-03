Le Maroc va créer sa première zone industrielle de batteries pour voitures électriques

Le Maroc va créer une zone industrielle dédiée à la production de batteries pour voitures électriques, qui sera étendue sur 283 hectares. Appelé «Zone industrielle d’accélération Al Jorf», le projet a d’ores et déjà attiré trois premiers investissements pour une enveloppe d’environ 2,3 milliards de dollars (24 milliards de dirhams). Il devrait générer 4 000 emplois, selon le ministre de l’Industrie et du commerce Ryad Mezzour. «C’est la première fois que le Maroc crée une zone industrielle spécifiquement destinée à la fabrication de batteries électriques», a-t-il déclaré à Al Sharq.

Le ministre a ajouté que les premiers investissements, notamment une coentreprise entre le fabricant chinois de composants de batteries CNGR et le fonds d’investissement privé africain Al Mada, sont déjà en cours. Située à 100 kilomètres au sud de Casablanca, à proximité du complexe industriel du groupe Office chérifien des phosphates (OCP), la zone devrait accueillir la production de batteries de véhicules électriques et de tous leurs composants, y compris les démarreurs cathodiques et le recyclage de la «masse noire».