France : Trois consulats généraux du Maroc initient le service nocturne pendant le ramadan

Les consulats généraux du Maroc à Colombes, à Villemomble et à Paris (France) initieront un service nocturne, mardi 26 mars 2024 de 20h à 23 heures, pour se mettre exceptionnellement à la disposition des concitoyens souhaitant retirer leurs documents déjà demandés. Coordonnée par les trois consules du Maroc au sein des trois représentations, cette initiative est lancée en amont d’une journée portes ouvertes, envisagée samedi 30 mars sans rendez-vous. Elle s’inscrit aussi dans le cadre du rapprochement de l’administration des ressortissants, tout en essayant de nouvelles manières de s’adapter à leurs disponibilités.

Consule générale du Maroc à Colombes depuis septembre 2020, Hiba Iraki Housseyni déclare à Yabiladi que «la coordination entre les trois consulats généraux se fait sur la base d’une circonscription plus ou moins similaire». «Nous avons à peu près les mêmes caractéristiques. Par cette initiative, nous cherchons donc à être au plus près des compatriotes, en essayant de répondre à certains besoins dans ce contexte ponctuel, à savoir les départs pour le Maroc lors des fêtes», ajoute la diplomate, dont la représentation couvre les Hauts-de-Seine.

«Le mois dernier, nous avons par ailleurs effectué une journée portes ouvertes. La prochaine est prévue samedi 30 mars, pour délivrer toutes les prestations consulaires, de 9h30 à 15h. L’idée est que les personnes qui ne peuvent pas se déplacer durant la semaine puissent venir pendant le week-end.» Hiba Iraki Housseyni

La consule générale explique que le département qu’elle couvre a la particularité de s’étendre sur une petite superficie, mais avec une densité démographique est importante, où la communauté marocaine avoisine les 120 000 personnes. «Paris couvre les arrondissements intra-muros et Villemomble couvre deux départements géographiquement petits mais denses également. C’est pour cela que nous nous concertons sur la manière de rendre ces opérations plus efficientes et menée simultanément la même journée», nous déclare Hiba Iraki Housseyni.

Hiba Iraki Housseyni

«Nous nous sommes concertées pour le 26 mars, de façon à ce que nos concitoyens puissent se déplacer à Paris, à Colombes ou à Villemomble selon leur choix. Ce sera la même chose pour la journée portes ouvertes du 30 mars. Beaucoup d’autres consulats se sont greffés sur cette journée-là, afin de permettre aux demandeurs de passeport de récupérer leur document avant leur départ éventuel au Maroc avant l’Aïd el-Fitr.» Hiba Iraki Housseyni

Un effectif mobilisé dans les services les plus demandés

Dans les Hauts-de-Seine, la communauté marocaine est composée de trois profils, dont les première générations de concitoyens ayant émigré vers la France, aujourd’hui anciens travailleurs dans les usines du département, notamment à Gennevilliers. «Nous avons aussi des cadres qui travaillent à La Défense, le poumon économique de Paris. Nous avons des ingénieurs, beaucoup de compétences qui travaillent dans la finance et divers autres domaines, aussi bien que des étudiants», fait savoir Hiba Iraki Housseyni. Malgré l’effectif réduit d’année en année, le consulat se mobilise en affectant les agents aux services les plus sollicités.

«Le système de rendez-vous qui nous a permis d’avoir un nombre de prestations dans la journée prédéfinies. Avec l’effectif que nous avons, nous pouvons réaffecter les agents selon les besoins journaliers, de qui implique une polyvalence d’un service à l’autre. Ce fonctionnement combiné à la prise de rendez-vous a permis de compenser la réduction de l’effectif, tout en donnant de la visibilité pour anticiper sur les besoins des concitoyens», explique encore la consule. Cette première nocturne consacrée aux remises de documents déjà établis (actes adoulaires, cartes d’identité et passeports) mobilisera les trois chefs de services concernés, ainsi que la consule qui sera sur place.

Sollicitées de manière spécifique pour les personnes âgées, les équipes se déplacent par ailleurs vers ces profils-là, afin de leur remettre leurs délivrer les prestations demandées. «D’après la première expérience des journées portes ouvertes, plusieurs personnes âgées viennent au consulat, puisque c’est ouvert pour celles et ceux qui ne peuvent pas prendre des rendez-vous en ligne et qui ne sont pas nécessairement en lien avec des associations», souligne Hiba Iraki Housseyni.

Consule générale du Maroc à Villemomble depuis septembre 2021, Sabah Aït El Bachir fait savoir par ailleurs que la représentation qu’elle gère couvre la circonscription du 93 et le département 51, à savoir la Marne et Seine-Saint-Denis. Près de 240 000 concitoyens y sont enregistrés. Parmi eux, plus de 80% se situent au 93. Au niveau de cette représentation, «les cartes d’identité et le passeport sont les documents les plus demandés. Le service de l’état civil est très sollicité également».

Sabah Aït El Bachir

«Le notariat concerne surtout les opérations relatives aux comptes bancaires, aux pages administratives et à la gestion des biens», indique encore Sabah Aït El Bachir. Pour leur part, d’autres concitoyens viennent surtout pour des documents liés à des projets d’investissement dans le pays d’origine.

«Nous avons noté un mouvement de retour vers le Maroc et l’idée d’y investir attire de plus en plus au sein de nos concitoyens immatriculés au consulat de Villemomble. Ils viennent notamment pour des informations ou pour être orientés, surtout parmi les diplômés qui ont de grandes compétences. Beaucoup me confient être en train de préparer leur retour en envisageant d’être à cheval entre les deux pays, le temps d’implémenter leurs investissements.» Sabah Aït El Bachir

Dans ce sens, «les nocturnes sont un test pour voir si l’idée d’un service consulaire en soirée attirerait les concitoyens, lors qu’on sait que les journées portes ouvertes ont du succès». «Nous avons eu un flux important avec plus de 200 prestations et un effet très positif au sein de la communauté. Nous la programmons le 30 mars prochain au niveau des trois consulats, pour éviter la pression sur un seul. A Villemomble, nous travaillerons à plein temps», déclare la diplomate.

Consule générale à Paris (75) depuis septembre 2023, Nada Bakkali Hassani fait savoir pour sa part que la communauté marocaine immatriculée au niveau de la représentation qu’elle gère connaît un rajeunissement. «De ce fait, beaucoup travaillent à des horaires décalés. Il faut imaginer d’autres manières de répondre à leurs demandes, d’où les journées portes ouvertes, ainsi que les nocturnes que nous allons tester», nous déclare-t-elle.

Nada Bakkali Hassani

Le nombre de ressortissants qui dépendent réellement du consulat général du Maroc à Paris sont autour de 80 000. «Ils viennent en grande partie pour les passeports, cartes nationales et états civils, mais aussi les demandes d’assistance. Nous nous rendons aussi auprès des personnes âgées pour les aider à refaire leurs papiers, même leurs documents français. Notre service social est très actif auprès d’eux», fait savoir Nada Bakkali Hassani.

La diplomate indique que «ce sera aussi l’occasion pour expliquer et recevoir les concitoyens qui ont besoins de conseils ou d’orientations». Pour la journée portes ouvertes du 30 mars, l’ensemble du personnel sera mobilisé.