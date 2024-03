Maroc : Akhannouch reçoit des sénateurs américains

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch a reçu, lundi 25 mars à Rabat, une délégation américaine composée de six sénateurs, représentant les partis républicain et démocrate. Ont assisté à la réunion, la ministre de la Transition Energétique et du Développement Durable, Leila Benali, et le ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Evaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli, ainsi que l’ambassadeur des Etats-Unis au Maroc, indique la présidence du gouvernement dans un communiqué.

«Les deux parties ont mis en lumière les différents volets de la coopération bilatérale multisectorielle, exprimant leur satisfaction quant à l’évolution positive du volume des échanges commerciaux, qui sont passés de 43,4 milliards de dirhams en 2021 à 68,9 milliards de dirhams actuellement», ajoute la même source. Elles ont également souligné «la capacité du Maroc à constituer une plateforme pour les investissements américains sur le continent africain, dans le cadre d’un partenariat mutuellement bénéfique».

Pour rappel, Aziz Akhannouch avaient reçu des parlementaires américains, en janvier et mars 2023 à Rabat. Des visites qui s’inscrivaient, alors, dans le cadre des efforts déployés par des parlementaires américains pour une réconciliation entre le Maroc et Israël. En revanche ce nouveau déplacement effectué par les six sénateurs au royaume répond, plutôt, à un agenda économique. En témoignent les présences des ministres Leila Benali et Mohcine Jazouli aux entretiens de ce lundi.