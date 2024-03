Commission européenne : Les accords Maroc-UE bénéficient à la population du Sahara

La Commission européenne assure, dans un rapport publié vendredi, que les accords conclus avec le Maroc bénéficient à la population du Sahara occidental. Le document salue «la qualité du partenariat entre le Maroc et l’Union européenne, et témoigne de la mise en œuvre satisfaisante de l’accord agricole, notamment grâce aux outils de dialogue et d’échange d’informations existants entre les deux parties», indique la MAP.

Le rapport note une hausse des arrivées de produits originaires du Sahara sur le marché des Vingt-Sept, soit 203.000 tonnes contre environ 100.000 tonnes avant l’application de l’accord (suite à son adoption par le Parlement européen en février 2019). Depuis, la valeur de ces exportations vers l’UE s’est élevée à 590 millions d’euros (6,410 milliards de DH).

Cette dynamique a eu un impact positif sur l’emploi dans la province. Le nombre des recrutements est en hausse par rapport à 2021. «En 2022, on estime que l’accord aurait permis de créer plus de 49.000 emplois directs (+7.000 par rapport à 2021), ce qui représente un peu plus de 18 % de la population active du territoire», rapporte la MAP.

Le rapport rédigé par le Service Européen de l’Action Extérieure (SEAE), s’est félicité aussi des projets d’infrastructure importants lancés par le Maroc, notamment dans les domaines du dessalement de l’eau de mer et des énergies renouvelables.

Placé sous la tutelle de Josep Borrell, le SEAE avait émis les mêmes conclusions dans un rapport publié en janvier 2023.