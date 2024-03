Les mots de Brahim Diaz à ses coéquipiers après son premier match avec le Maroc

A la suite du match amical, tenu vendredi soir entre le Maroc et l’Angola (1-0) à Agadir, le milieu de terrain Brahim Diaz a eu ses premiers mots de remerciements pour le public qui s’est déplacé, ainsi que pour ses coéquipiers, au sein desquels il a fait son baptême de feu avec les Lions de l’Atlas. «Content de mon premier match avec l’équipe nationale ! De grands sentiments lors de ma première venue ici. Merci pour votre soutien. Merci Agadir !», a écrit le milieu de terrain de 24 ans.

Sur ses réseaux sociaux, le fer de lance du Real Madrid a également partagé une photo avec le défenseur Achraf Hakimi. «Je suis très content. Ce fut une journée très spéciale», a déclaré par ailleurs Brahim Diaz au journal espagnol Marca après le match, auquel sa famille a assisté depuis les gradins. «J’ai reçu beaucoup d’amour. Je suis fier, car je me sentais très bien sur le terrain et c’était un très bon début. Mes coéquipiers m’ont beaucoup cherché, ils m’ont passé le ballon. Maintenant, je dois travailler pour l’avenir de cette équipe nationale», a-t-il ajouté. Par ailleurs, il a réitéré sa reconnaissance au roi Mohammed VI «pour tout ce qu’il fait pour le football».

Cette première prestation a été largement commentée par les médias espagnols. Ainsi, Mondo Deportivo a écrit que le joueur «a été très acclamé par le public», notamment lors de ses deux tirs (58e et 83e). «Brahim n’était pas seulement titulaire, il était aussi l’un des héros de son équipe», a noté Sport. «Portant le numéro 10 sur le dos, Díaz remontait le moral des supporters à chaque fois qu’il touchait le ballon sur le terrain», a commenté pour sa part El Confidencial.

«Diaz a fait ses débuts avec le Maroc et l’a fait de la meilleure des manières. Regragui comptait sur lui et dès le premier instant. Il s’est montré audacieux et désireux de briller. Avec la liberté que lui offraient la présence d’Amrabat et d’Ounahi à quelques mètres, il a pu jouer dans la position de meneur de jeu et il ne lui manquait qu’un peu de précision pour être décisif», écrit la même source.