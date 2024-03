Sahara: Des déclarations de l'ambassadeur français à Rabat agacent le Polisario

Le Polisario change radicalement de ton envers la France. Le Front pointe les dernières déclarations de l’ambassadeur français à Rabat et condamne la participation de l’armée française aux côtés des Forces armées royales (FAR), durant les premières années du conflit au Sahara occidental.

Lors de sa participation, jeudi à une conférence organisée à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Rabat, Christophe Lecourtier a révélé que «l’armée française a ouvert le feu sur des colonnes du groupe… comment vous le qualifier ici… du Polisario. Elles arrivaient plutôt de la Mauritanie mais les colonnes ont été détruites par les Jaguars (avions) de l’armée française à cette époque-là».

Le Polisario estime, dans un communiqué, que ces propos apportent une preuve de plus sur le «soutien constant de la France» au Maroc. «Un appui qui a empêché le peuple sahraoui de conquérir sa liberté et d'exercer sa souveraineté sur sa patrie comme les autres peuples et qui onstitue aussi un obstacle à l'unité des peuples du Maghreb». Et d'accuser Paris de «porter la responsabilité d'avoir empêché l'instauration de la paix et la stabilité dans la région du nord-ouest de l'Afrique».

Ces accusations viennent mettre un terme à la série de mains tendues du Polisario envers la France, initiée en août 2022 à la veille de la visite du président Emmanuel Macron en Algérie. Le Front avait alors mis en exergue «le rôle que certaines forces influentes au niveau du conseil de sécurité, comme la France, doivent jouer, afin d'établir une paix juste et définitive, qui consacre la légitimité internationale, en permettant au peuple sahraoui d'exercer son droit inaliénable à l'autodétermination». Le même message a été réitéré en juillet 2023.

Cette condamnation officielle par le Polisario de la participation de l’armée française, dans les années 70, aux côtés du Maroc intervient au lendemain de l’appel téléphonique, ce mercredi, entre le ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, et son homologue algérien, Ahmed Attaf. Le communiqué publié par la diplomatie algérienne sanctionnant cet entretien n’a pas mentionné la question du Sahara, comme il est coutume dans pareilles circonstances.