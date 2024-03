Match amical : Le Maroc bat l’Angola

L’équipe du Maroc a battu son homologue de l’Angola par 1 but à 0 en match amical, vendredi au grand stade d’Agadir.



Le Onze national a dominé la rencontre de bout en bout, mais il a fallu attendre la 71e minute pour l’ouverture du score, suite à un centre à raz-de-terre de Yahia Attiat-Allah vers Soufiane Rahimi (aligné à la 65e minute). Le défenseur angolais David Carmo, qui tentait de repousser le danger, a mis la balle par erreur dans ses propres filets.



En dépit de cette victoire sur un score minimum, l’équipe nationale, légèrement remaniée avec l’entrée en jeu dès l’entame de la rencontre de la star du Real Madrid, Brahim Diaz et du joueur de l’AS Monaco, Eliesse Ben Seghir, a sorti un grand match offensivement, face à une défense angolaise en surnombre et bien organisée.



Les Lions de l’Atlas retrouveront la Mauritanie, pour une autre rencontre amicale, le 26 mars sur la pelouse du même stade.