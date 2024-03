Maroc : La Banque centrale populaire (BCP) ouvre son agence à El Guerguerat

La Banque centrale populaire (BCP) a inauguré, ce vendredi, son agence à El Guerguerat, dans une démarche de proximité et dans l’esprit d’un développement économique de l’ensemble des régions du Maroc.

«L’inauguration de cette nouvelle agence constitue un signal fort de l’engagement du groupe BCP pour le développement économique et social des provinces du Sud», a savoir un communiqué, ajoutant que le groupe «renforce ainsi sa contribution à la dynamisation de l’activité économique dans la région Dakhla-Oued Eddahab, qui jouit d’un potentiel économique riche et bénéficie d’investissements importants dans des secteurs clés tels que la pêche maritime, le tourisme et les énergies renouvelables».

Cette inauguration marque aussi une étape dans la décentralisation de la BCP, dont l’idée d’une inclusion financière rendant les services bancaires accessibles à tous. «En offrant une gamme complète de services bancaires à El Guerguerat, la Banque s’inscrit parfaitement dans son rôle de partenaire financier de premier plan pour les communautés locales, les entreprises opérant dans la région, les voyageurs traversant la frontière maroco-mauritanienne, ainsi que les différents projets de développement régional», ajoute le communiqué.

La même source a indiqué que cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence de Ali Khalil, gouverneur de la région Dakhla-Oued Eddahab, de Abderrahaman El Jouhari, gouverneur de la province de Aousserd, de Mohamed Karim Mounir, président du groupe BCP, de Lalla Hajja Joumani, présidente du Conseil de surveillance de la BCP de Laâyoune, de Abdenaceur Bougtib, mrésident du directoire de la Banque populaire de Laâyoune, des présidents des collectivités locales de la province ainsi que de plusieurs élus.