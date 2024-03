ONU : Le Maroc a parrainé la première résolution sur l’intelligence artificielle

L’Assemblée générale de l’ONU a adopté, jeudi 21 mars, par consensus la première résolution onusienne sur l’intelligence artificielle (IA), par 123 voix. La liste des adhésions reste ouverte à d'autres Etats membres. Le Maroc était associé à la rédaction du texte intitulé : «Saisir les opportunités offertes par des systèmes d’intelligence artificielle sûrs, sécurisés et fiables pour le développement durable». La résolution a été présentée, hier à New York, à la presse internationale.

«Le Maroc a été le seul pays africain et en développement qui a participé au point de presse tenu à l’issue de l’adoption historique de la résolution, aux côtés des Etats-Unis, le Royaume-Uni, le Japon, les Pays-Bas et Singapour.»

Devant les médias, l’ambassadeur Omar Hilale a salué une résolution historique et consensuelle fruit d’un processus de négociation participatif et inclusif. Il a souligné que le Maroc est honoré d’être associé à la présentation et à la négociation de cette résolution historique dès sa conception.

L’Assemblée générale des Nations unies a appelé, hier, à réduire la fracture numérique entre les pays, reconnaissant des «niveaux variables» de développement technologique. Elle a noté que les pays en développement sont confrontés à des défis uniques pour suivre le rythme rapide de l'innovation.

L’AG de l’ONU a exhorté également tous les Etats membres et parties prenantes «à s’abstenir ou à cesser d’utiliser des systèmes d’intelligence artificielle qui sont impossibles à exploiter conformément au droit international des droits humains ou qui présentent des risques indus pour la jouissance des droits humains».