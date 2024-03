Mondial 2030 : Populous et Oualalou+Choi s’inspirent du moussem pour le Grand stade

Le cabinet d’architecture basé au Maroc, Oualalou+Choi, et le leader mondial des infrastructures sportives Populous, ont remporté l’appel d’offres pour la conception du Grand Stade de Casablanca. Prévu d’accueillir les matchs les plus importants du Mondial 2030, le site aura une capacité de 115 000 places.

Le dossier du binôme désormais en charge du projet a été sélectionné par l’Agence nationale marocaine des équipements publics (ANEP), à l’issue d’un appel international ayant connu la participation de prestigieux cabinets, tels que Herzog & De Meuron, Zaha Hadid Architects et Foster + Partners.

«Nous sommes très fiers d’avoir été sélectionnés pour ce projet prestigieux, avec nos partenaires Oualalou+Choi», a déclaré Christopher Lee, directeur général de la région EMEA de Populous. «Le Grand Stade de Casablanca est un lieu emblématique pour les Casablancais et le Maroc. Il sera l’un des plus grands stades du monde», a-t-il fait savoir également.

Un toit géant sous forme de tente

Le design de Oualalou+Choi et Populous s’inspire du rassemblement traditionnel populaire marocain connu sous le nom de «moussem». Cette influence se reflète dans la structure du stade, qui comportera un toit géant sous forme d’une tente.

«Le Grand Stade de Casablanca est profondément ancré dans la culture marocaine, avec ses traditions et ses expressions contemporaines», a expliqué Tarik Oualalou, Design Principal et associé fondateur de Oualalou+Choi, ainsi que Lead Architect du projet. «Elles sont puisées d’expression culturelles ancestrales : le moussem, la tente et le jardin. Elles s’enracinent également dans la topographie et les paysages du Maroc. C’est un espace généreux, ouvert sur le monde et respectueux de la nature. Il incarne aussi la grande tradition de l’hospitalité marocaine», a ajouté Oualalou.

Dans la province de Benslimane, les préparatifs de terrain sont déjà en cours sur un site de 100 hectares, situé dans la commune de Mansouria, à 38 kilomètres au nord de Casablanca. Le financement public du projet a été obtenu en octobre 2023. «Le stade sera conforme aux normes de la FIFA, ce qui permettra d’accueillir les matchs majeurs des compétitions internationales les plus prestigieuses au monde, dont le Mondial 2030», a déclaré François Clément, directeur principal, président de Populous France et architecte principal du projet.

«Le rythme des travaux de construction attendus à Benslimane démontre l’engagement de toutes les parties impliquées pour livrer ce projet inédit dans les meilleurs délais et dans les limites du budget. Ce sera un immense atout pour le pays, élevant le Maroc au rang de la plus haute plateforme mondiale de développement des infrastructures sportives», a-t-il encore souligné.

L’équipe de conception est complétée par les sociétés d’ingénierie Maffeis Engineering, ME Engineering, Rider Levett Bucknall, Momentum et SEPSI.

Fondé par Linna Choi et Tarik Oualalou en 2001, Oualalou+Choi compte un portefeuille important, dont le musée Volubilis, le village COP22, le pavillon du Maroc pour l’EXPO Milan, la tente FLIJ construite sur la place de l’Institut du monde arabe (IMA) à Paris en 2014, ou encore l’installation «Décrypter le Panthéon», commandée dans le cadre des festivités du 14 juillet 2017 en France.

Le cabinet marocain s’associe à Populous, qui a conçu de nombreux stades de renommée mondiale, notamment celui de Wembley, l’Emirates Stadium d’Arsenal et le Tottenham Hotspur Stadium.

Le Maroc co-organise le Mondial 2030 conjointement avec le Portugal et l’Espagne. Rabat et Madrid sont en compétition pour accueillir la finale de cette Coupe du monde 2030, surtout après que le Portugal a annoncé qu’il ne disposait pas d’un stade répondant aux exigences de la FIFA pour ce grand match.